Doritos lança novo sabor no Brasil de olho no Lollapalooza

São Paulo – Patrocinadora do Lollapalooza Brasil, a marca Doritos de salgadinhos “nachos” vai aproveitar a edição desse ano do festival de música para lançar mais um sabor em terras brasileiras, o Cool Ranch. Segundo a marca, é o terceiro sabor mais vendido do mundo

É o segundo ano que a Doritos patrocina o festival musical criado nos Estados Unidos nos anos 1990. Em 2019, a edição brasileira do Lollapalooza acontece de 5 a 7 de abril, em São Paulo, com atrações como Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Kings of Leon, Sam Smith e Post Malone.

A campanha da marca, criada pela agência AlmapBBDO, inova ao falar com um nicho bem peculiar de consumidores: os artistas. A marca pede que eles se dediquem durante os shows, fazendo valer o esforço dos milhares de fãs que estarão na plateia. O vídeo será veiculado na TV e redes sociais, além de contar com campanha em mobiliário urbano.

Para os fãs, a marca buscará 200 consumidores pelo Brasil que poderão testar em primeira mão o sabor Cool Ranch – que vem em uma embalagem azul, contrastando, por exemplo, com o vermelho das embalagens do tradicional sabor queijo. No Brasil, outros sabores à venda incluem o Sweet Chili e o Dippas Original.

Assista: