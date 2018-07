Dono da Ikesaki gasta R$ 200 mil para reformar Praça da Liberdade

São Paulo – O empresário japonês Hirofumi Ikesaki, de 90 anos, fundador da Ikesaki Cosméticos, resolveu tirar dinheiro do próprio bolso para reformar a Praça da Liberdade, uma das praças mais importantes da cidade de São Paulo e localizada no famoso bairro japonês.

Segundo a VEJA SP, Ikesaki gastou 200 mil reais para reformar e revitalizar a praça. A “entrega” oficial será no 21º Festival do Japão, que acontece de 20 a 22 de julho.

Além de comemorar os 110 anos da imigração japonesa ao Brasil, a marca Ikesaki Cosméticos comemora seus 54 anos. Na praça, há uma unidade da loja.

Na reforma da praça, houve restauro de piso, calçadas e monumentos. Pavimentos e muretas também foram limpos com hidrojateamento e, depois, passaram por pintura e envernização. Também houve mudanças na jardinagem e paisagismo dos canteiros da praça.

A princesa Mako do Japão também estará em São Paulo para as comemorações. No Rio de Janeiro, Mako visitou o Cristo Redentor e plantou uma muda de pau-brasil no Jardim Botânico.

Após passar pelas burocracias da prefeitura para poder reformar a praça, que é tombada, o empresário Ikesaki ainda conseguiu que o prefeito de São Paulo Bruno Covas aprovasse lei que muda o nome da praça oficialmente para Praça da Liberdade-Japão.