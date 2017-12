Dono da casa decorada com latas de Skol ganha surpresa da marca

Um senhor dentro de uma casa decorada apenas com latas da cerveja Skol. A foto viralizou instantaneamente na internet e foi compartilhada para todos os cantos na última semana. Mas quem seria aquele homem de cabeça branca e semblante sereno que havia materializado o sonho de milhões de pessoas de “viver numa casa de cerveja”?.

Com a mesma curiosidade daqueles que ajudaram a tornar a foto um viral da internet, a Skol iniciou as buscas e o encontrou no mesmo endereço da foto que tomou conta de grupos de Whatsapp e de páginas no Facebook. Ele é Dorival Paes D’Oliveira, tem 62 anos e mora na Praia Grande, na Baixada Santista. Sempre foi um grande fã de Skol e iniciou o projeto da casa com a ajuda da esposa Cida. “Tomo Skol há pelo menos 30 anos”, conta.

Os dois tiveram um bar entre 2012 e 2016 instalado na área externa da residência do casal. Com acesso a centenas de latas diariamente, logo tiveram a ideia de decorar todo o espaço com a marca preferida dos dois.

Na segunda-feira (4), a marca encontrou Dorival e o presenteou com uma árvore de Natal especial que completa a decoração da sua casa, que apesar de ter perdido as paredes de latas, ainda conta com a calçada frontal pintada com o nome da cerveja, assim como no portão da residência. “Foi uma homenagem muito legal depois de tantos anos dedicados a valorizar a Skol. Ficamos muito felizes”, comentou Dorival. Ele também ganhou alguns packs de latas.

“Skol adora estar perto de seus consumidores e quando eles são tão originais como o Dorival fica ainda mais legal. Ele saiu do quadrado, fez uma casa única e é muito bacana poder tornar o Natal dele e da família mais especial”, comentou Kim Moraes, gerente de marketing da marca.

Veja o vídeo do ‘O Brasil Que Deu Certo’ com o Dorival:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.