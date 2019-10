Domino’s vai dar um ano de pizza grátis para fãs de Breaking Bad

São Paulo – El Camino, o filme da famosa série Breaking Bad, estreia amanhã na Netflix. Em homenagem aos aficionados pela séria, a rede Domino’s Pizza criou uma promoção inspirada na cena clássica em que o protagonista Walter White joga uma pizza no telhado da sua casa.

A rede vai espalhar caixas de pizza no telhado de algumas das suas lojas no eixo Rio-São Paulo e oferecer um ano de consumo grátis aos primeiros que as encontrarem. A promoção começa a valer no primeiro minuto do dia 11.

Para ganhar uma pizza por semana no período de um ano, basta fotografar a caixa no telhado, postar no Instagram e marcar @dominospizzabrasil, usando a hashtag #saymyname. Em cada loja participante, apenas o primeiro cliente a encontrar a caixa será premiado.