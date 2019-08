Domino’s provoca concorrência com nova ação digital e desconto de 50%

São Paulo – Maior rede de pizzarias do mundo, a Domino’s Pizza estreia nesta segunda-feira (19) uma nova campanha digital que deixa a “política da boa vizinhança” de lado. Para destacar atributos artesanais do processo de fabricação da redonda, a marca convidou três ex-pizzaiolos de uma rede concorrente para colocar a mão na massa.

A Domino’s se gaba de abrir a massa fresca à mão, desde sua criação em 1960, enquanto outras redes utilizam máquinas. Assim, quando os ex-funcionários da concorrência são convidados a colocar a mão na massa, o resultado não é dos melhores.

A estratégia foi desenvolvida pela agência de publicidade GUT. Há três versões do filme, com um minuto, 30 segundos e 15 segundos, que serão postadas nas redes sociais e canais digitais da marca.

Junto com a campanha, entre os dias 19 e 25 de agosto, todas as pizzas terão desconto de 50%. A promoção é válida para todos os tamanhos e sabores de pizzas (exceto Pizza PAN, pizzas doces, bebidas e sobremesas).

As investidas fazem parte da estratégia de expansão da rede, que está investindo R$ 250 milhões nos próximos 5 anos no Brasil. No país desde 1993, a Domino´s foi comprada pela gestora de fundos Vinci Partners em setembro de 2018, adotando plano de expansão com lojas próprias e franqueadas.

A meta é chegar a 650 lojas no país, até 2023 (hoje são 255 lojas). Para 2019, a rede espera ter 70 novas lojas, sendo 50 próprias, principalmente em São Paulo.

O faturamento da companhia no Brasil, em 2018, foi de R$ 375 milhões e a rede deverá fechar 2019 com crescimento de mais 80% dado o ritmo de aberturas de novas lojas. Em média, por ano, são 10 milhões de pizzas vendidas.

Confira a nova campanha: