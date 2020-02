Domino’s oferece pizza grátis para quem postar foto com “pizza de suor”

São Paulo — A rede de pizzarias Domino’s criou um editorial de moda que foca nas “pizzas de suor” dos modelos.

A campanha de verão propõe um desafio aos internautas: as primeiras 300 pessoas que postarem fotos com sua “pizza de suor” na roupa ganham uma pizza média, massa fina ou tradicional, de qualquer sabor.

Para participar é preciso marcar @dominospizzabrasil e usar #pizzaporpizza. Vale post no feed ou nos stories. A promoção acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro no Instagram e no Facebook.

“Quem nunca ficou tão suado em dias de muito calor, a ponto de a blusa ficar com ‘pizza’ debaixo do braço? Nesse verão, decidimos distribuir pizza de graça em troca da ‘pizza’ dos nossos clientes”, diz Edwin Junior, diretor de marketing da Domino’s Brasil.

O negócio

A Domino’s está com um plano de expansão que prevê 650 lojas no Brasil até 2023. Atualmente são cerca de 300 lojas e a previsão é de 78 a 88 novas lojas em 2020.

Parte da estratégia da empresa é focar nas unidades próprias. O número de funcionários pulou de 320 em 2018 para 1500 em 2019 – e até 2023 serão 13 mil colaboradores no Brasil.