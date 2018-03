Domino’s, acusação de plágio e uma aula de como não agir

Alguém se lembra do meme do “namorado distraído”? Mais ou menos no meio do ano passado ele fez sucesso nas redes sociais. Depois de aproximadamente seis meses desde então, no fim de fevereiro, a página oficial da Domino’s Pizza fez uma publicação baseada no meme em questão. O problema? Aparentemente a imagem divulgada é fruto do trabalho de uma artista da Malásia.

Weinye Chen é uma cartunista de 30 anos que mora em Kuala Lumpur. Confrontada pela artista e por outros internautas por “plágio”, a Domino’s deu uma resposta que é a demonstração clara de como não agir diante de situações parecidas. A marca simplesmente argumentou que “Memes são memes”. Sua resposta não foi bem rebida nas redes sociais.

Graças a toda a comoção a mensagem conseguiu alcançar o destino. Tanto é que a própria Weinye voltou às redes sociais para anunciar que a agência digital da marca a procurou e juntos eles chegaram a um acordo sobre o ocorrido.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.