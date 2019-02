Dominicana usa corpo como suporte publicitário em Nova York

Nova York – A dominicana Margarita Domínguez transformou seu corpo e o de uma série de jovens que trabalham para sua empresa em suporte publicitário através das pinturas corporais do artista Fernello.

Nascida na cidade de Santiago, na República Dominicana, mas radicada em Nova York desde pequena, a jovem empreendedora fundou há dois anos a ”World of Margarita”, uma empresa de publicidade na qual os anúncios são expostos nela e em suas funcionárias.

”As pessoas ficam encantadas e me pedem para tirar fotos com elas. Acho que é uma ideia boa para promover um produto”, disse à Agência Efe Margarita, que costuma frequentar a academia duas horas por dia para se manter em forma.

A dominicana garantiu à Agência Efe que ”nunca” teve problemas com seus clientes, ”já que a maioria deles entende essa prática como uma expressão artística”. No entanto, Margarita só costuma frequentar lugares seguros e analisados previamente.

A dominicana, que estudou piano durante mais 20 anos e, atualmente, é cantora de música clássica e contemporânea, declarou que a ideia para este tipo de publicidade surgiu quando participava de uma atividade beneficente em Nova York, justamente onde conheceu Fernello.

”Vi o modo que as pessoas olhavam diante da novidade e isso me encantou. Isso é arte, mas as pessoas tiram fotos e, posteriormente, lançam nas redes sociais. Foi ai que percebi que as companhias poderiam se interessar nesse tipo de publicidade”, explicou Margarita.

Depois de ser modelo de Fernello para outro evento, a jovem propôs uma parceria ao artista: ”Você e eu deveríamos fazer anúncios em meu corpo, quero fazer algo diferente. Vamos pôr esta ideia em ação? ””.

A partir desta questão nasceu a empresa que em dois anos já conta com 20 funcionários e que em um mês realiza uma média de três eventos, pelos quais chegam a cobrar entre US$ 300 e US$ 2 mil, podendo variar de acordo com o trabalho, com as horas e com a quantidade de modelos.

Entre os eventos que já foram feitos pela empresa de Margarita, destaca-se a festa de aniversário do jogador Imame Shumpert, dos Knicks. Nesta ocasião, a dominicana e seus funcionários ”vestiram” uma camiseta com as cores da equipe, seu número e nome, mas também já anunciaram marcas de cervejas e emblemas de empresas.

”Depois da festa do Knicks muita gente nos contratou”, confessou Margarita com satisfação.

Seu próximo projeto é um vídeo dedicado à mulher sobre como se manter em forma, um projeto que ela disponibilizará no canal da ”World of Margarita” no YouTube.

”Quero ensinar as outras mulheres a cuidar do corpo, não importa a idade que elas tenham”, completou Margarita.