Diferença salarial é inaceitável para estas crianças

A correria do dia a dia, cobranças, afazeres e toda a demanda que a vida moderna nos leva a ter acabam fazendo com que nos acostumemos com situações que dificilmente nos habituaríamos em outro arranjo. A diferença salarial entre homens e mulheres é um exemplo deste cenário.

Ainda que diversa e mundialmente recorrente, a disparidade de pagamento deixa de ser tão “corriqueira” nesta campanha do sindicato norueguês Finansforbundet. A ação mostra como as crianças reagem à salários diferentes, e menor para meninas, depois terem feito a mesmíssima tarefa.

“Pagamento desigual é inaceitável aos olhos das crianças. Por que deveríamos aceitar como adultos?” – questiona o vídeo. A criaçao é da agência Morgernstern com produçao da Willynikkers.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.