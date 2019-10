Dickinson detona Heineken para promover cerveja da banda

São Paulo – Certamente a Heineken não gostou nada da declaração do vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, ao final de seu tão aguardado show.

Bruce afrontou diretamente a patrocinadora oficial do evento para promover a cerveja da própria banda Iron Maiden. “A cerveja servida aqui é tão ruim que tive que trazer a minha”, ironizou, mostrando ao público a garrafa da bebida.

A propaganda ao término da apresentação fez tanto sucesso que o site da cerveja, chamada “Trooper”, apresentou lentidão depois que o vocalista falou o endereço da página na internet.

Com investimento estimado em R$23 milhões em patrocínio, ações de trade, inserções de mídia, campanhas em pontos de venda, entre outros, a participação do Rock in Rio é uma das maiores ações da Heineken no ano.