Diageo questiona agências parceiras sobre igualdade de gênero no trabalho

Recentemente, a CMO da Diageo, Syl Saller, enviou cartas às agências da marca solicitando detalhes sobre o percentual de mulheres nos cargos de liderança, diferença de remuneração entre sexos e como elas planejavam resolver esses desequilíbrios caso eles existissem.

Dentre seu portfólio de agências estão a 72andSunny, Anomaly, AMV BBDO, VMLY&R e Carat.

Trata-se, portanto, de uma ação da empresa que tem como objetivo questionar as agências sobre equidade no ambiente de trabalho. A multinacional tentou um movimento parecido no início do ano e apenas agora começa a obter resultados.

Beth Wade, CMO global da VMLY&R, posiciona a agência em um e-mail ao site AdAge: “Como a Diageo, nós acreditamos fortemente que a diversidade melhora a criatividade e resulta num trabalho mais efetivo. Recebemos a carta da Diageo e vamos enviar a resposta”.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.