Dia das Mães da Samsung dá desconto de até R$ 2 mil em TV

O Dia das Mães está chegando e nada melhor do que presentear aquela pessoa especial. Atenta a isso, a Samsung oferece um portfólio de produtos que promete trazer mais praticidade para o dia a dia das mulheres que optaram por se tornarem mães. Com a campanha “Sua mãe merece Samsung”, que será estrelada pela apresentadora Patrícia Poeta, ofertas exclusivas estarão disponíveis. A promoção conta com a escolha da artista devido a sua representatividade, sofisticação e trajetória bem-sucedida de vida profissional alinhada com seu papel de mãe.

Para participar da promoção, de 15 de abril a 12 de maio, os consumidores que adquirirem uma TV UHD 4K de 50” até 75” polegadas poderão ganhar descontos de R$ 1 mil até R$ 2 mil na compra de um segundo produto da marca como o refrigerador Samsung RT46 Twin Cooling, a lava & seca modelo WD11 e até um segundo aparelho de TV 4K de 50”, para compras conjuntas.

Nos filmes, que terão duração de 30 segundos, a apresentadora Patrícia Poeta mostra aos consumidores a importância da escolha de ser mãe. Afinal, um filho não impede que uma mãe realize o seu sonho. Pelo contrário, ele dá mais inspiração para que as mães quebrem paradigmas para chegar onde quiserem.

Patrícia Poeta, que associou sua carreira à maternidade, reforça na comunicação que ter um filho não a impediu de ser uma grande profissional. São três vídeos a serem veiculados em TV Aberta, um para cinema, spots para rádios e peças para o digital, que trazem a mensagem de que as mães merecem tantas coisas que a Samsung fez uma promoção para ajudar os filhos nessa escolha do presente. A campanha começa junto da promoção e terá desdobramentos nos próximos dias, com inserções na TV aberta.

A responsável pela parte off-line da campanha é a Leo Burnett e, nos desdobramentos digitais, quem assina a comunicação é a Sunset. Confira a mecânica completa da promoção no site.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews