Designer cria a linha de cervejas “Esse país me obriga a beber”

A frase “O Brasil me obriga a beber” é muito comum nas redes sociais. Popularizada pela fanpage homônima que tem quase 1,5 milhão e meio de pessoas, o lema diverte e verbaliza o que inúmeros descontentes têm perante o país. Pensando nisso e em uma forma de transformar em imagens um sentimento de muitos, o designer Pevê Azevedo criou série de rótulos de cerveja ““Este País me obriga a beber” que se inspira nos últimos escândalos nacionais.

Com nomes como O Golpe”, “Mala Marcada”, “Bunker Baiano”, “Triplex” e “Grande Acordo, a linha foi pensada para denunciar o que tem ocorrido na política brasileira. “O Brasil tem um dos momentos mais delicados de sua história. Mais do que nunca, você precisa saber em quem votar e tudo o que a pessoa está envolvida. Um dos principais cenários de discussão política é na mesa de bar, então decidimos juntar as duas coisas: política e cerveja”, disse o criativo na página de seu projeto.

Confira abaixo algumas garrafas pensadas pelo jovem:

Cervejas: rótulos criados pelo designer Pevê Azevedo trazem cenas da política nacional Cervejas: rótulos criados pelo designer Pevê Azevedo trazem cenas da política nacional

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.