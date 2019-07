Desconto de mil reais é marketing ou bug? Magazine Luiza responde

São Paulo — Algumas horas depois de ter se tornado um dos assuntos mais comentados no Twitter por conta de um cupom de mil reais de desconto em produtos, o Magazine Luiza colocou fim às dúvidas: era um erro.

Em comunicado enviado com exclusividade a EXAME, a empresa afirmou que vai “honrar com os pedidos feitos por cupom” e vai “efetuar as entregas”. Quem participou da promoção e optou por pagar em boleto, de acordo com a companhia, também receberá as compras.

Muitos consumidores usaram a rede social da marca para reclamar de cancelamentos de compras realizadas durante esta madrugada, quando o cupom apareceu no app.

Segundo a empresa, quando suspeita de fraude, o sistema cancela automaticamente alguns pedidos. Por exemplo, quando o número de cartão de crédito fornecido apresenta erros ou divergências de outras informações do comprador.

Os consumidores que não tiveram as compras canceladas, irão receber normalmente os produtos, garante a varejista.

Outra reclamação dos clientes foi a demora no posicionamento da companhia, que até às 11h30 não havia esclarecido o ocorrido. Em seu perfil na rede social, a empresa se esquivou com posts que deixavam as pessoas mais em dúvida. Na sequência da publicação da nota sobre o cupom em primeira mão por EXAME, a assistente virtual Lu indagou: “E aí: foi marketing ou eu buguei?”.

E aí: foi marketing ou eu buguei? 🤔 https://t.co/tFkzjbmyZT — Lu do Magalu 👩🏻🏆⚽ (@magazineluiza) July 11, 2019

Poxa! No momento não temos previsão para essa promoção, mas fique de olho nas redes sociais pra ficar por dento das novidades, viu? — Lu do Magalu 👩🏻🏆⚽ (@magazineluiza) July 11, 2019

Para pôr fim às dúvidas dos consumidores, a empresa publicou um tuite brincando com a situação numa tentativa de amenizar o erro. “Vocês viram que eu buguei, né? Quem nunca”, escreveu. A marca aproveitou para pedir que os usuários baixem o aplicativo e fiquem atentos aos “próximos bugs”, transformando o bug em uma oportunidade de marketing.

EXAME entrou em contato com o Procon para saber quais as implicações do erro para a empresa e para os consumidores e aguarda resposta.

Galera, vocês viram que essa madrugada eu buguei, né? Quem nunca! 😂 Quem tinha o app do Magalu se deu bem. Baixe o app você também, quem sabe eu não dou outra bugada… #BugDaLu pic.twitter.com/lvMqLibM0m — Lu do Magalu 👩🏻🏆⚽ (@magazineluiza) July 11, 2019

*Esta reportagem está sendo atualizada