Desafio no Youtube de comer detergente preocupa P&G

O grande desafio das plataformas nos dias de hoje é fazer uma curadoria sinérgica com o público e, de alguma maneira, cuidadosa, para não reproduzir conteúdos que façam apologia a coisas nocivas de alguma maneira para a sociedade.

O Youtube, por exemplo, está tendo trabalho para identificar e tirar do ar o novo “desafio” viral da web: pessoas comendo cápsulas de detergente Tide Pods. A “brincadeira” começou em dezembro no Twitter e acabou parando na plataforma de vídeos do Google nos últimos dias.

Os médicos americanos advertiram que o tal “desafio” pode causar sérios problemas de saúde ou até mesmo a morte. A tendência foi tão longe que algumas lojas tiveram que tomar medidas drásticas, como colocar embalagens de segurança dentro dos supermercados.

Um porta-voz do Youtube afirmou que a remoção de vídeos faz parte da ação padrão para casos como esse. “As diretrizes da comunidade proíbem conteúdos destinados a incentivar atividades perigosas que tenham um risco inerente de danos físicos. Trabalhamos para remover rapidamente vídeos sinalizados que violam nossas políticas”.

Dona do produto, a P&G também está preocupada com o buzz negativo gerado sobre o assunto. “Estamos profundamente preocupados com as conversas relacionadas ao uso intencional e impróprio das cápsulas. E trabalhamos com as principais redes sociais para remover conteúdos nocivos que não são consistentes com suas políticas”, afirmou a empresa, em comunicado encaminhado para a imprensa americana.