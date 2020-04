Depois de Stella e Heineken, Bohemia anuncia projeto para ajudar bares

A Bohemia, marca de cerveja da fabricante Ambev, criou uma campanha para impulsionar bares e botecos brasileiros a reabrirem suas portas após o período de isolamento social. Com vendas de vouchers de R$ 25, R$ 50 ou R$100, o objetivo é arrecadar R$ 50 milhões para ajudar mais de 15 mil bares.

Por causa da pandemia do coronavírus e das orientações para isolamento social, bares, botecos e restaurantes precisaram fechar suas portas por tempo indeterminado. Os pequenos e médios negócios representam mais de 90% do setor de alimentação fora do lar.

A companhia irá custear 20% do valor desses vouchers. A campanha Ajude um Buteco será lançada hoje, na live “Buteco em Casa” do cantor Gusttavo Lima às 20h no canal do Youtube do cantor, e ficará no ar até o dia 10 de maio.

Os vouchers, que devem ser usados depois que as restrições à circulação forem encerradas, podem ser comprados pelo site www.ajudeumbuteco.com.br. Também é possível fazer doações a partir de R$ 10 e , ao final do projeto, todo o valor arrecadado será dividido em partes iguais entre todos os bares e botecos participantes.

“O momento é desafiador para todos e por isso queremos estar ao lado dos nossos parceiros de longa data, que estão sofrendo um forte impacto neste momento”, diz Isabela Delai, gerente de marketing de Bohemia, em nota.

Os botecos interessados em participar do projeto podem realizar suas inscrições diretamente na plataforma. O pedido será submetido à análise de acordo com o regulamento e respondido em até cinco dias úteis.

Outras ações

A marca de cervejas Stella Artois, da fabricante Ambev, criou o movimento “Apoie Um Restaurante”, que doa dinheiro para os estabelecimentos a partir de uma plataforma desenvolvida em parceria com a startup ChefsClub.

Na mecânica da campanha os consumidores precisam acessar o site, comprar um voucher de 50 reais e, presencialmente no futuro, trocar por produtos que totalizem 100 reais. Desse modo, o cliente ganha 50% de desconto na compra, a Stella Artois paga a outra metade e o restaurante ou bar arrecada receita mesmo de portas fechadas. O valor será 100% revertido aos estabelecimentos.

Já o concorrente Grupo Heineken lançou uma “vaquinha” online para ajudar bares, chamado “Brinde do Bem”. A campanha é semelhante, de venda de vouchers de R$ 25 a R$ 100.