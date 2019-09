Depois de Méqui, consumidores escolherão “novo nome” do McDonald’s

Para homenagear a pronúncia popular dos brasileiros, a rede de fast food McDonald’s trocou para “Méqui” o nome de uma fachada na Avenida Paulista, em São Paulo, e uma na Barra, no Rio de Janeiro.

Agora a rede anuncia, com exclusividade a EXAME, que a ação se desdobra com a participação dos clientes via redes sociais.

Os consumidores serão incentivados a contar como chamam a marca. Os nomes mais criativos serão escolhidos pela equipe de marketing do McDonald’s para estampar fachadas, embalagens e anúncios.

“A ação, sem viés promocional, é uma forma de celebrar a relação das pessoas com a marca”, diz João Branco, diretor de marketing do McDonald’s Brasil.

A intenção é de que, já a partir da próxima semana, as mudanças comecem aparecer fisicamente para os 20 milhões de clientes mensais da rede ao redor do Brasil — e não apenas no eixo Rio-São Paulo, como na primeira etapa da campanha.

A mudança, no entanto, é uma ação de marketing temporária e não deve afetar o nome da marca. Em outros países, como Austrália, a rede é chamada de Macca’s. No Canadá, o logo recebeu uma alteração definitiva ao inserir a folha de maple, símbolo local.

“Nunca investimos tanto no Brasil e essa é uma forma afetiva de estreitar os laços com o consumidor que tanto nos apoia”, afirma Branco.

Veja abaixo o vídeo da campanha: