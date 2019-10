Delivery surpresa: Burger King põe mascote para trabalhar no Uber Eats

São Paulo – Imagine a cena: você pede comida pelo aplicativo de delivery e, passado algum tempo, quando a campainha toca e você abre a porta, dá de cara com um mascarado plastificado com pompa de rei.

A rede de fast-food Burger King colocou seu mascote nas ruas para celebrar uma nova parceria com o serviço de entregas Uber Eats. A ação, criada pela agência MullenLowe, foi colocada em prática em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta semana.

“Sabemos que nossos clientes valorizam a conveniência e adicionar a marca Burger King ao Uber Eats é outra maneira de atendermos às demandas de milhões de pessoas nesta plataforma”, disse em nota Chris Finazzo, presidente da rede na América do Norte.

O acordo da empresa com o Uber Eats nos Estados Unidos segue os passos da rival McDonald’s, que iniciou testes com serviços de entrega na Flórida no começo de 2017, segundo o site Business Insider.

No Brasil, o Burger King fechou uma parceria com o Uber Eats em 2018, e atualmente mais de 170 unidades da rede atendem pedidos pelo aplicativo. No ano anterior, a rede anunciou a sua entrada nas plataformas de delivery de comida iFood, com entregas limitadas a São Paulo.