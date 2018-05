Delineador intacto após acidente faz sua popularidade explodir

O poder de divulgação nas redes sociais é grande, principalmente quando se trata da durabilidade ou qualidade de uma marca. Shelby Pagan reside em Boston nos Estados Unidos e recentemente esteve em um acidente de trânsito. Sua avaliação 5 estrelas sobre o delineador Kat Von D se tornou viral, após relatar que, mesmo após o ocorrido, o risco preto nas pálpebras continuava intacto.

O acidente ocorreu em junho de 2017, quando Shelby estava andando no acostamento e foi atropelada na rodovia de Massachussetts. Depois de ser levada para o hospital, relatou que mesmo com diversas transferências de um local para outro, seu delineador não se apagava. Confira abaixo as fotos:

Shelby Pagan: foto de acidente e delineador viralizou nas redes sociais Shelby Pagan: foto de acidente e delineador viralizou nas redes sociais

Shelby Pagan: foto de acidente e delineador viralizou nas redes sociais Shelby Pagan: foto de acidente e delineador viralizou nas redes sociais

De acordo com seu Twitter, a jovem tirou selfie para provas policiais e depois postou a foto no Instagram. Nas redes sociais, outros comentaram o quão bom seu delineador parecia.

“Meu rímel escorria do meu rosto e todos os outros produtos haviam sido apagados na transição de um lugar para o outro. Nunca mais compro qualquer outra marca. Eu estava em um acidente de carro e meu delineador não borrou” afirmou Shelby.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.