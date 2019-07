De olho nos “sem-banco”, Sicredi estreia primeira campanha de TV

São Paulo – O Sicredi, tradicional cooperativa de crédito brasileira, estreou na noite de segunda-feira (1) sua primeira campanha publicitária para televisão. Veiculada no intervalo do Jornal Nacional, um dos programas de maior audiência da TV no Brasil, a campanha traz a história de associados que tiveram suas realidades transformadas com o apoio da instituição financeira. A investida tem um objetivo claro: expandir a base de associados, dos atuais 4,2 milhões para 5 milhões em 2020.

Não é uma meta difícil de ser alcançada. No atual cenário de crise econômica e desconcentração bancária do sistema financeiro, modelos menos burocráticos e mais “generosos”, como os das cooperativas de créditos, se tornam chamariz. O motivo? Taxas de juros para empréstimos em média 50% mais baixas e a possibilidade de receber uma espécie de distribuição de lucros anualmente (embora em caso de prejuízo, a conta também é dividida entres os associados).

A representatividade do segmento ainda é pequena, mas segue trajetória ascendente. Segundo dados do Banco Central (BC), até abril deste ano, mais de 10,8 milhões de brasileiros estavam associados a alguma cooperativa de crédito. Desses, a maioria (mais de 90%) é de associado pessoa física (PF). Ainda segundo o BC, mais de 3,9 milhões do total de associados entraram para o sistema cooperativo de crédito nos últimos 5 anos.

O Sicredi tem percebido esse crescimento: o número de associados aumentou 77% entre 2012 e 2018 e o das agências, 39%. Hoje, a instituição está presente em 22 estados e o Distrito Federal, por meio de 1.736 agências e pontos de atendimento. Em 210 cidades, é a única instituição financeira existente. Responsável por um ativo de R$ 101 bilhões, a instituição possui atualmente R$ 64,3 bilhões em depósitos totais, dos quais R$ 61 bilhões aplicados em operações de crédito total.

Há espaço de sobra para as cooperativas crescerem — cerca de 60 milhões de brasileiros (30% da população) ainda não possuem uma conta em banco, segundo o IBGE. Mas ele é cada vez mais disputado pelas fintechs. Buscando fortalecer sua marca, o Sicredi tem investido na diversificação de produtos e serviços, com foco crescente no digital e no crédito ao empreendedor.

Os 13 filmes da nova campanha da instituição abordam temas como a presença nacional do Sicredi, o seu papel no desenvolvimento das comunidades onde atua, as empresas que cresceram com o apoio da instituição, as diferentes formas de relacionamento dos associados com as cooperativas de crédito, o fomento ao agronegócio e o empreendedorismo feminino.

Produzidos pela Mythago Produções, com roteiro da agência Morya, os vídeos foram captados em locações de norte a sul do país, e irão ao ar nos intervalos do Jornal Nacional, durante 13 semanas, na Rede Globo, além dos canais por assinatura GloboNews, SporTV e Discovery H&H. Também estarão disponíveis no site do Sicredi e nos perfis da instituição nas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Confira o primeiro vídeo que foi ao ar ontem: