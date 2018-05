David Beckham aceita desculpas de Deadpool após piada em filme

O lançamento do segundo filme do Deadpool gerou ações irreverentes, dentre elas envolvendo Rubinho Barrichello e visita do protagonista a 7eleven.

Em ação da Fox feita para o anúncio da continuação da saga, David Beckham perdoou Deadpool, depois de ter sido alvo de piadas em seu primeiro filme, quando o personagem brincou insinuando que a voz do jogador inglês seria fina.

No esquete feito pelo estúdio, o intérprete bate à porta do atleta em inúmeras tentativas de pedir desculpas ao ex-jogador. As atitudes do ícone são mundialmente conhecidas por tirarem sarro de situações e figuras públicas.

O enredo do próximo filme de Deadpool narra sobre uma missão onde o anti-herói é forçado a pensar em amizade, família e o que realmente significa ser um herói. O lançamento está marcado para a quinta-feira (17) de maio de 2018.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.