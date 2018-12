Danone lança Oikos de olho em mercado bilionário de “indulgências”

São Paulo – Desde o início de dezembro, é possível encontrar nos principais mercados do Brasil uma nova sobremesa da gigante do setor de lácteos Danone. Trata-se da linha Oikos, que conta com cinco sabores exclusivos: pistache; caramelo e nozes; chocolate e baunilha; laranja e chocolate; e “delícia de morango”.

A novidade vem integrar o portfólio da marca, que inclui Danette e iogurte Grego, voltado ao chamado “consumo de indulgências”, um filão que movimenta 11 bilhões de euros no mundo e que cresce a cada salto do orçamento doméstico. Grosso modo, indulgências seriam itens de consumo considerados supérfluos, que só se compra quando há alguma folga no orçamento.

Outra definição normalmente associada ao consumo indulgente é a busca por auto-satisfação, como no caso de uma pessoa que adota hábitos alimentares saudáveis ao longo da semana, mas de vez em quando quer “fugir da linha” e comer algo mais apetitoso e não necessariamente saudável.

Definições à parte, fato é que o apetite por esse tipo de produto está em alta e a Danone quer surfar essa onda.

“O mercado de indulgência movimenta 73 bilhões de reais no Brasil, considerando todas as categorias indulgentes, de chocolate, sorvete, sobremesa láctea à sobremesas prontas e congeladas, e a expectativa da Danone, com o lançamento de Oikos, é crescer 20% dentro do mercado de indulgência láctea em 2019″ diz ao site EXAME, Juliana Assad, Gerente da Marketing da Danone.

Segundo a marca, o consumo de “indulgência” deve representar 17% do faturamento de total de lácteos da Danone em 2019.

Com design convidativo, a embalagem da linha Oikos traz as cores preta e dourada como protagonistas e lembra uma taça de sobremesa. O preço sugerido nas gôndolas é de R$ 3,99 (100 gr).