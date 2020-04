Danone doa R$ 1,5 mi em produtos de nutrição para profissionais de saúde

Profissional de saúde com trajes de proteção entra em centro hospitalar durante pandemia de Covid-19 REUTERS/Brendan Mcdermid Profissional de saúde com trajes de proteção entra em centro hospitalar durante pandemia de Covid-19 REUTERS/Brendan Mcdermid

Na esteira das doações que muitas empresas têm feito em função da pandemia da covid-19, a Danone vai doar produtos de nutrição especializada a profissionais de saúde, atingindo valor de 1,5 milhão de reais. A ação de marketing foi feita em parceria com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias e tem início na tarde desta segunda-feira, 13.

Por meio da iniciativa, médicos, nutricionistas, enfermeiros e farmacêuticos terão acesso a dois produtos da Danone Nutricia, divisão de nutrição especializada da empresa. Tratam-se de suplementos de proteínas, vitaminas e minerais.

Para ter acesso aos produtos, profissionais de saúde ganharão um voucher com um código que deve ser informado na loja virtual da Danone. Os produtos serão entregues no local indicado pelo profissional, com frete grátis.