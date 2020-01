Curte uma gim tônica? Ambev lança novo sabor de Skol Beats para o Carnaval

São Paulo — A Ambev lançará como aposta para o Carnaval de 2020 mais um sabor da sua linha de bebidas alcoólicas Skol Beats. Desta vez, o escolhido foi o drink gim tônica, mistura que se tornou popular nos últimos anos no Brasil.

A Skol Beats GT estará disponível na versão 269 mil em todo o país ainda neste mês de janeiro. Segundo a Ambev, o preço sugerido não foi definido e os locais de venda terão liberdade.

Com teor alcoólico de 7,9%, a marca promete manter a leveza do drink.

A Skol Beats GT é a segunda marca da linha feita em parceira com a cantora Anitta. A primeira bebida foi a Skol Beats 150 BPM, com concentração alcoólica mais forte, de 13,9%, e inspirada no funk carioca.

As bebidas mistas da linha Skol Beats foram as primeiras fora do nicho de cervejas lançadas pela marca Skol, nas cores azul, verde e vermelha, em 2015.