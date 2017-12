Criação brasileira, “Relógios da violência” chega à Times Square

A campanha “Relógios da violência”, criada pela F.biz para o Instituto Maria da Penha (IMP), com o objetivo de alertar e conscientizar as pessoas sobre o problema das agressões contra mulheres chegou a Times Square. Falamos sobre a campanha aqui.

O objetivo é tornar a gravidade do problema em algo mais próximo do cotidiano das pessoas, informando e estimulando as denúncias. A partir desta semana, o IMP abre a ferramenta internacionalmente, começando com dados dos Estados Unidos e Colômbia.

Aqui no Brasil a plataforma foi lançada em agosto com dados do Datafolha que foram relacionados às horas do dia, dando origem a relógios que mostram em tempo real a quantidade de vítimas existentes naquele determinado momento.

A partir de agora, instituições e pessoas em todo o mundo também poderão inserir as estatísticas de agressões referentes ao seu País, para isso o usuário deve cadastrar as suas informações pessoais, informar o País em que reside, e indicar um link com uma pesquisa relevante sobre o tema.

A expectativa é reproduzir os relógios conforme o volume de dados inseridos localmente, aproximando as pessoas de um problema que não é exclusividade do Brasil, e que acontece com uma frequência e variação maior do que se imagina.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.