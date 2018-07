Creme de avelã Lindt quer concorrer com a tradicional Nutella

Poucas marcas conseguem se tornar sinônimo de um segmento. Um dos raros casos acontece com a italiana Nutella, que transformou em referência quando o assunto é creme de avelã. Disponível (e cobiçada) em boa parte do mundo, a companhia, que reinava absoluta, pode ver sua liderança se fragilizar por uma concorrente de peso.

Conhecida pelas suas trufas de chocolate, a suíça Lindt, diversifica mais ainda suas sobremesas e resolve entrar no páreo e lança na Europa sua própria versão do cremoso produto. Segundo a revista Time, a novidade é composta por chocolate gourmet e 40% de avelãs, diferentemente dos 13% disponibilizados pela empresa do grupo Ferrero.

Disponível em parte do continente, a chegada do doce no Reino Unido causou tanta alegria nos britânicos que o creme, vendido online, se esgotou em questão de dias. Noticiada com entusiasmo, a mudança no mercado anima uma parcela dos entusiastas. Resta saber se a Lindt conseguirá alterar um arranjo onde Nutella responde pelo consumo de 25% de todo o suprimento de avelã do mundo.

Confira abaixo uma postagem feita pela Products In Store que mostra como os usuários têm reagido com a chegada do “HazelNut Cream”:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.