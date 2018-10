Credicard lança campanha com personagens da vida real

É com histórias que despertam o sentimento de inspiração positiva que a Credicard aborda os desafios da fase adulta na sua nova campanha, em formato de websérie, com três episódios.

Cocriados com clientes e a Mutato, os filmes apresentam personagens da vida real que não tiveram medo de se despedir do confortável para fazer novos planos e “zerar” o melhor da vida.

A primeira peça relata a aventura de Ricardo Moreno, 41 anos, que deixou a profissão de jornalista para fazer o que mais gosta: ir atrás do Sol.

“Apostamos em histórias inspiradoras, que fogem do óbvio e conversam diretamente com o nosso público: pessoas com espírito jovem, independentemente da idade, e que querem viver experiências inesquecíveis”, afirma Fernando Amaral, diretor de Marketing da Credicard.

“Como marca, queremos encorajar o cliente a buscar esses momentos, respondendo a esse novo perfil do consumidor, para quem a vida só vale se tiver propósito e emoção”, complementa.

Os demais filmes da websérie serão divulgados nos próximos meses, em campanha voltada para a mídia online. A veiculação do conteúdo será feita no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, além de sites e blogs. Assista a primeira peça abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.