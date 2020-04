Credicard dá 50 reais para consumidores e ajuda restaurantes

Apoio a restaurantes: Credicard lança campanha Menu da Boa Causa Apoio a restaurantes: Credicard lança campanha Menu da Boa Causa

A exemplo da ação realizada pela Stella Artois, a Credicard, empresa do Itaú Unibanco, lança a campanha Menu da Boa Causa. A ideia é, ao mesmo tempo, beneficiar clientes e ajudar bares e restaurantes que têm sofrido o impacto do distanciamento social para controlar o avanço da covid-19.

Na promoção, consumidores devem acessar o site da campanha para comprar um voucher no valor de 50 reais. A Credicard, então, entra com mais 50 reais e dobra o valor do voucher, que poderá ser usado em diversos estabelecimentos (no período pós-quarentena, é claro).

As vendas de voucher seguem até o dia 17 de maio, e o benefício pode ser usado até o fim deste ano. A compra é limitada a um voucher por CPF, sendo que há 3 mil cupons disponíveis.

Inicialmente, cerca de 40 restaurantes nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo participam da ação. Donos de estabelecimentos que queiram participar da campanha podem solicitar inclusão ao preencher formulário no site Menu da Boa Causa.