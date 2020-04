Coronavoucher: cliente do setor de beleza tem bônus de até 50% em serviços

Profissional de beleza: categoria sofreu forte impacto da pandemia da covid-19 Profissional de beleza: categoria sofreu forte impacto da pandemia da covid-19

Com a pandemia da covid-19, muitos setores da economia sofreram perdas pela suspensão de seus serviços. Sem a possibilidade de trabalho à distância, alguns negócios têm sentido forte impacto na quarentena – entre eles, os salões de beleza.

Para mitigar os efeitos da crise, a empresa de tecnologia voltada para o mercado de beleza Avec lançou a campanha Apoie um Salão. A iniciativa dá aos clientes a possibilidade de adquirir um voucher de, no mínimo, R$ 29,90 (o valor pode ser definido pelo comprador), e ganhar até 50% do valor em bônus extra.

Os serviços poderão ser realizados após a quarentena, mas o valor é destinado imediatamente ao salão de beleza escolhido. As compras podem ser feitas pelo site da campanha.

A ação é uma parceria da Avec com grandes marcas do setor, como L’Oréal, Wella, Gama Professional, Vult e Cadiveu. Também participam o Sebrae, a Associação Brasileira de Salões de Beleza e o Probeleza – sindicato nacional da categoria.

Segundo o Avec, toda a sua margem de lucro será revertida para ajudar o setor de beleza. A base de salões participantes pode ser ampliada: caso um cliente queria ser atendido em um salão ainda não participante da iniciativa, é possível comunicar a Avec por meio do site da campanha.

Levantamentos feitos pela empresa indicam uma queda de quase 60% no faturamento médio dos salões na semana que marcou a chegada do coronavírus no Brasil em relação à mesma semana em 2019. O comparativo entre os períodos também mostra queda de quase 50% no número médio de agendamentos em salões.