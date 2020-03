Coronavírus: rostos em outdoors ganham máscaras

Os brasileiros Guilherme Pinheiro e Rafael Ochoa, funcionários da unidade espanhola da agência de publicidade David, iniciaram na última sexta-feira um projeto pessoal que busca conscientizar a população sobre a importância de ficar em casa em tempos do novo coronavírus.

Na ação, rostos de pessoas em outdoors foram adesivados com máscaras. “Observamos como as pessoas ainda estavam nas ruas e seguindo suas rotinas normalmente, apesar de Madri ter se tornado um dos epicentros do coronavírus“, diz Guilherme Pinheiro.

“Pensamos nesse projeto como uma forma bem-humorada de lembrar as pessoas que elas têm a opção de ficar em casa, diferentemente dos anúncios que estão nas ruas.”

Além de Madri, outras cidades espanholas vivem uma situação complexa. A Espanha está em estado de emergência. Cerca de 300 mortes por coronavírus foram registradas, e mais de 3.000 pessoas seguem internadas.

Para realizar a ação de marketing, a dupla de brasileiros colou os adesivos apenas em Chamberí, região onde vivem. “Decidimos não ir além das ruas próximas de casa, fazer tudo rapidamente e com proteção, justamente por conta do vírus”, afirma Pinheiro.