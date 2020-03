Coronavírus: Grupo Boticário doa 216 toneladas de itens de higiene

A fabricante de cosméticos Grupo Boticário, dona das marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web, intensificou a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para serem doados a pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas de saúde da Bahia e Paraná por conta da pandemia da covid-19.

Ao todo serão 216 toneladas de produtos, doados também aos funcionários das companhia. Na última semana, por meio da marca O Boticário a empresa já havia anunciado a doação de 1,7 tonelada de álcool gel Cuide-se Bem para o sistema de saúde pública de Curitiba

No Paraná serão 20 toneladas envasadas e doadas ao governo estadual para distribuição em comunidades carentes. Além de 1,5 tonelada de álcool em gel para unidades de saúde de São José dos Pinhais, cidade onde o Grupo Boticário tem uma das suas fábricas.

No início de março, em parceria com a prefeitura de Curitiba, a empresa também doou 1,7 tonelada em álcool gel.

Outro compromisso regional assumido pela empresa foi a doação de 500.000 reais para a compra de equipamentos hospitalares junto à Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná.

“As doações se conectam com a nosso propósito e nossos valores de valorização das pessoas. Acreditamos que períodos difíceis fortalecem parcerias e estamos buscando fazer isso com toda a nossa rede para sairmos juntos e ainda mais fortes como sociedade”, diz Artur Grynbaum, presidente do Grupo Boticário.

Os itens de higiene serão produzidos nas duas fábricas da empresa em São José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA), que estão operando apenas de maneira parcial apenas para atender a esta demanda.

O Grupo reforçou todas as medidas de higiene e segurança necessárias para os funcionários que atuarão na produção dos itens para doação.

Para aqueles que atuam nas linhas de produção de perfumes, maquiagem e cremes, que serão paralisadas nesse período, a empresa concedeu férias coletivas.

Grande parte das lojas está fechada e aquelas que ainda estão abertas trabalham em horários alternativos. Nestas, todos os testes de produtos foram suspensos e cuidados de segurança e higienização reforçados.