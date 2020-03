Coronavírus faz empresas mudarem seus investimentos em publicidade digital

Um estudo global conduzido pela empresa de gerenciamente de anúncios em dispositivos móveis Applift, com 500 companhias de 14 países, revela que a pandemia do novo coronavírus fez com que os investimentos em publicidade para o uso de aplicativos fossem modificados.

O setores de games e entretenimento investiram 300% a mais nas campanhas realizadas em março de 2020, quando comparadas as campanhas anteriores — que podem ter tido duração variada.

“A quarentena está gerando nas pessoas uma necessidade de consumir conteúdo para passar o tempo. O tráfego em plataformas digitais aumenta e, dependendo do negócio, as marcas encontram uma oportunidade de se relacionar com quem está online”, diz Marcus Imaizumi, diretor de operações da Applift na América Latina.

No setores de finanças, e-commerce e logística o crescimento foi de 20% devido a liberação de crédito e a possibilidade de compra sem sair de casa, por exemplo.

Outros setores, porém, pausaram os investimentos em publicidade digital ou mesmo apresentaram quedas.

Empresas de viagens, venda de ingressos e streaming de esportes não realizaram investimentos por conta da paralisação de suas atividades.

O investimento de e-commerce relacioando à retirada em loja diminuiu em até 20%. “Esse número é reflexo, por exemplo, de lojas fechadas ou ainda de marcas que estimulam a permanência dos clientes em casa”, afirma Imaizumi.

Como ainda não é possível prever por quanto tempo e como as restrições atingirão a economia, o executivo acredita que todos os segmentos, inclusive os não citados, devem começar a rever os valores investidos nos próximos meses.