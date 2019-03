Corinthians, Palmeiras e São Paulo lançam vídeo contra violência doméstica

São Paulo – No Dia Internacional da Mulher (8), os três principais times de futebol da cidade de São Paulo deixaram a rivalidade de lado para promover uma campanha de alerta contra a violência doméstica e o feminicídio no Brasil.

Em parceria com a prefeitura de São Paulo e Ministério Público, entre outras entidades, a campanha “Tem Saída” colocou três homens para ouvirem o depoimento real de uma mulher abusada em seu casamento durante 18 anos.

No vídeo, um representante de cada time foi ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, ouvir cara a cara o depoimento de Júlia (nome fictício): o ex-jogador do Corinthians Basílio; o palmeirense Fred, do Canal Desimpedidos; e Luciano Chuquer, são-paulino repórter do SPFCtv.

O programa “Sem Saída”, para além da campanha, envolve instâncias competentes do administração da cidade e conta com a direção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para oferecer autonomia financeira e geração de emprego às mulheres que foram vítimas de violência doméstica.

Os três times postaram o mesmo vídeo hoje em suas redes sociais.

Assista: