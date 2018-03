Corinthians coloca frases contra machismo em seus uniformes

São Paulo – Às vésperas do Dia Internacional da Mulher (8 de março), o Corinthians colocou o seus times masculino e feminino de futebol para falar contra o machismo.

Na camisa do time feminino, o time colocou a frase “Não é Não!” (criada por um coletivo em 2017).

Já na camisa masculina (que entrará em campo hoje, dia 7, em partida às 21h45), a frase estampada é “#RespeitaAsMinas”.

O clube também vai distribuir no pré-jogo adesivos do tipo “tatuagem temporária” com o mote “Não é Não!”. Também haverá uma faixa na torcida.

Antes da partida, Milene Domingues, ex-atleta do clube, será anunciada como embaixadora do futebol feminino do Corinthians.