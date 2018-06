Copa da distração: espectadores tiram o olho da TV 27 vezes por hora

São Paulo – A Copa do Mundo tem milhões de espectadores ao redor do globo. Mas quantos destes estão realmente prestando atenção na TV durante o jogo?

Um estudo da Nielsen Neuroscience mostra que a distração está maior do que nunca.

No mundo “multi tela”, onde muitos assistem à TV enquanto mexem no smartphone ou no tablet, são dezenas de trocas de foco por hora.

A geração mais jovem, nascida depois de 1990, tira o olho da TV e se volta para outra coisa 27 vezes por hora. É um número perto das crianças de três anos, que trocam 33 vezes.

A geração mais velha, nascida antes de 1990, se perde um pouco menos: muda o olho de foco 17 vezes por hora, em média.

Uma outra pesquisa, dessa vez no Brasil, mostrou que 95% dos brasileiros mexem no celular enquanto veem televisão.

A distração, no estudo da Nielsen Neuroscience, acontece em um mundo onde espectadores têm à disposição várias telas e também passam mais tempo na frente delas.

O americano, nos anos 2000, ficava em média 44 horas por semana vendo TV ou ouvindo rádio. Hoje, essa média é de 65 horas semanais na frente de mídias eletrônicas. O tempo de TV caiu, de 30 para 27, mas novas telas surgiram, como tablets, notebooks e smartphones.