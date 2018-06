Copa 2018: bar oferece bebida grátis a cada tombo de Neymar contra Sérvia

Momento decisivo para o Brasil!⠀ Nesta quarta, abriremos mais cedo, as 14h.⠀ Venha torcer conosco com telão ao vivo, churrasco e refil de chopp pilsen!⠀ E pra animar a partirda, a cada tombo do Neymar, serviremos uma rodada de shot por conta da casa!⠀ ⠀ E, as 19h, Misterquizz com tema Copa do Mundo, valendo Budweiser!⠀ ⠀ Serviço⠀ • Quarta (27/06) – 14h⠀ • Refil de chopp Pilsen R$ 50 por pessoa, válido até as 18h⠀ • Sujeito à lotação⠀ Menores de 18 anos apenas acompanhados pelos responsáveis legais⠀ • Reservas de mesa pelo whatsapp 21 97003-8968⠀ (A reserva é válida até as 20h)⠀ ⠀ #blues #boardgames #cervejaespecial #drinks #happyhour #metal #nightrj #pub #rock #viladapenha

