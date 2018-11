Converse produz campanha com Eleven, de Stranger Things

A Advertising Standards Authority (responsável por vetar publicações), no Reino Unido, pode ter proibido a exibição de vários comerciais, mas deu sinal verde para um anúncio com a estrela que protagoniza Eleven, de Stranger Things.

O vídeo traz a atriz Millie Bobby Brown no trânsito contando uma história e ressaltando que uma jovem estava desafiando as normas, ao usar “Chuck Taylors” (o tênis de cano alto da Converse All Star) para um evento no tapete vermelho (no caso, ela mesma).

O anúncio publicado pela gigante do setor de calçados Converse mostra a atriz apoiando o modelo “Chuck Taylor” no painel de um carro em movimento. Três queixas foram submetidas a este campanha, pois os pais estavam preocupados que o “comportamento inseguro” de Brown pudesse ser emulado por crianças ou jovens.

A marca defendeu que o clipe estava mostrando como uma pessoa pode usar qualquer calçado em qualquer ocasião. Além disso, justificou que enquanto o anúncio apresentava uma criança, claramente não era direcionado a crianças. Brown é destaque em vários dramas que são direcionados a adultos e, portanto, é provável que seja mais popular com um público mais velho.

Confira a produção:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.