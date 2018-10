Contra “preguiça”, Red Bull premia usuários do app Strava

São Paulo – A marca de energético Red Bull criou a campanha “Tchau, Preguiça!” que vai premiar os atletas com os melhores desempenhos no Strava, aplicativo que ajuda no monitoramento de atividade física.

Corredores e ciclistas que forem mais longe e atingirem as maiores metragens no acumulado de 26/10 a 14/12 serão premiados.

Para participar é simples: basta entrar no site da campanha (www.redbull.com.br/tchaupreguica), se inscrever e começar a contabilizar os quilômetros de exercício utilizando o Strava no celular.

Aqueles que forem mais longe e conseguirem a maior quilometragem registrada, ganharão prêmios, que podem ir desde uma bicicleta Caloi Street a um relógio Garmin Smartwatch.