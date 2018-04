Contra impostos, farmácia deixa absorventes 25% mais baratos

Desde 2016, é lei para as nações da União Européia reduzir ou eliminar impostos sobre produtos de higiene pessoal. Mas um desses impostos permanece…25% dos custos sobre absorventes, por exemplo são apenas taxas.

A cadeia de farmácias Apotek Hjärtat decidiu contornar essa política e reduzir exponencialmente seus preços nesse tipo de produto.

A rede trabalhou com a agência Akestam Holst em Estocolmo para montar um vídeo para promover a contagem. A farmácia não é, na verdade, a primeira a reduzir os preços devido a este tipo de imposto – mas quando a Tesco e a Waitrose fizeram a mesma coisa, eles só precisaram lidar com uma taxa de imposto de 5% do Reino Unido.

A questão inspirou outras ideias criativas. Nos Estados Unidos, a Period Equity contratou a Amber Rose para usar um suporte de absorvente incrustado de jóias para chamar a atenção para o tratamento desigual em relação aos produtos de higiene feminina.

Muitas vezes, remédios masculinos como o Viagra e o Rogaine obtêm benefícios fiscais, enquanto os produtos relacionados a menstruação não.

A Apotek é conhecida por projetos inovadores que trazem a farmácia para o mundo real, como janelas de terapia de luz para tratar a deficiência de vitamina D durante os intermináveis ​​invernos escandinavos e um outdoor digital que reage aos trens que se aproximam.

*Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.