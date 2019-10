Conhecidas por suas “panelas de luxo”, Le Creuset lança coleção Star Wars

São Paulo – A marca francesa Le Creuset, famosa pelas cobiçadas caçarolas coloridas em ferro fundido, anunciou uma colaboração inédita: uma coleção inteira de aparelhos de cozinha inspirados na saga de ficção cientifica Star Wars. O lançamento celebra as histórias adoradas por fãs de todas as idades, mas visa principalmente o público de jovens nerds e “gourmands”.

Entre as novidades, destaque para a edição especial de caçarola redonda Darth Vader Signature, em preto brilhante e com a máscara ameaçadora do icônico vilão em relevo na tampa, além de um conjunto de panelas em miniatura (chamadas de Mini Cocottes. Inspiradas nos dróides leais de Guerra nas Estrelas, elas são ideais para servir aperitivos e sobremesas em porções individuais.

Já o piloto Han Solo é homenageado com a primeira grelha da marca a trazer uma tampa, que também imortaliza em alto relevo o personagem. Agora, de longe a peça mais exclusiva da coleção (e a mais difícil de se obter) é a caçarola Star Wars Tatooine Round: serão vendidas apenas 9 unidades ao preço de US $ 900 em todo o mundo.

“Inspirado no planeta desértico que Luke Skywalker e Anakin Skywalker chamaram de lar, este aparelho é tão único quanto o icônico pôr do sol binário de Tatooine”, diz a marca. O pegador da tampa é em aço inoxidável banhado a ouro e o corpo vem nos tons de rosa e azul claro.

No dia 1º de novembro, a linha estará disponível para compra online, nas lojas boutique da Le Creuset Signature e Outlet Stores. Os fãs estão empolgados com o produto.

“Minha esposa e eu temos um acordo … Eu posso comprar algumas coisas nerds se elas tiverem uma função! Elas ficarão ótimas com meus palitos de sabre de luz e meu cortador de pizza USS Enterprise! Obrigado, Le Creuset & LucasArts!”, comenta um usuário no perfil do Youtube da marca.

Não há previsão de lançamento no Brasil.