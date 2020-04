Concorrentes se unem e doam ração para ONGs de proteção animal

Com o objetivo de diminuir os impactos negativos da crise causada pelo coronavírus, as empresas Zee.Dog, Royal Canin, Purina, Hill’s Pet Nutrition e BRF se juntaram pela primeira vez em prol da causa animal.

Juntas, as marcas vão doar 40 toneladas de ração para 14 ONGs do Brasil, proporcionando mais 200 mil refeições para cães e gatos dessas instituições.

A ação será lançada por meio de vídeo único, nesta terça-feira (14), nas redes sociais da Zee.Dog.

“Neste momento, acreditamos que é muito mais importante ajudar do que concorrer. Se antes da pandemia a causa animal já necessitava de ajuda, agora, precisa ainda mais”, afirma Thadeu Diz, fundador da Zee.Dog, marca de produtos para os pets que viabilizou a iniciativa, junto às outras marcas.

Ao todo cerca de 500 gatos e cachorros por instituição serão beneficiados. A iniciativa também irá contar com mobilização nas redes sociais de todas as marcas para atrair ainda mais empresas e pessoas a aderirem à ação e cada marca irá entregar as toneladas arrecadadas para as ONGs escolhidas.

Para ampliar ainda mais o alcance, a Zee.Dog irá disponibilizar todos os contatos destas instituições em seu blog, para quem optar por realizar doações diretas.