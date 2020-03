“Compre o necessário, não estoque”, diz Sadia em comercial

A marca Sadia, da fabricante de alimentos BRF, apresenta um filme incentivando o consumidor a comprar apenas os alimentos necessários, sem necessidade de fazer estoque, e também a ficar em casa.

A campanha que entrou no ar primeiro na televisão aberta nesta segunda-feira, 23. Segundo a marca, o objetivo é mostrar a importância de todos contribuírem para a reversão do cenário atual de pandemia do novo coronavírus.

Pensando nos consumidores que estão em casa, a Sadia passa a disponibilizar mais receitas em seu site e novas receitas em vídeo na página da campanha. São mais de 170 opções de pratos.

A campanha foi criada pela agência África.

“Temos uma cadeia inteira trabalhando, com empenho e segurança, para garantir o abastecimento dos brasileiros. É importante que o consumidor também faça a parte dele”, diz Sidney Manzaro, vice-presidente de mercado Brasil da BRF.