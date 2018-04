Comercial do McDonald’s traz chefs, lanches da Copa e Neymar

Para alegria de muitas pessoas, os sanduíches campeões da Copa do McDonald’s estão de volta em todos os restaurantes da rede, a partir dessa terça-feira (24). E para celebrar esse momento, a campanha assinada pela DPZ&T e tão esperada pelos fãs chega totalmente renovada.

Desta vez, os chefs se apresentam com um visual mais contemporâneo, sem fugir do bom humor e das tiradas divertidas. Além disso, o filme reforça o lado de torcedor de cada chef na disputa pelo melhor sanduíche, como se estivesse em uma partida do Mundial.

Confira abaixo. O filme terá sua estreia hoje à noite, no intervalo da novela das 21h da Rede Globo:

“Sendo uma aposta 100% brasileira, estamos orgulhosos de trazer essa quinta edição dos Sanduíches da Copa para o consumidor, oferecendo diversas novidades no cardápio, além da participação do nosso craque Neymar Jr., que apresenta o sanduíche mais importante do lançamento”, comenta Roberto Gnypek, vice-presidente de marketing do McDonald’s Brasil. “Conseguimos atualizar a campanha, que agora surge com um tom mais jovem e descontraído, sem perder o humor das edições passadas”, finaliza o executivo.

Para Daniel Motta, diretor de criação da DPZ&T, a campanha traz novamente os chef temáticos, mas com um tempero. “Preservamos os personagens que já habitam o imaginário do consumidor do McDonald’s, a cada quatro anos se espera que os sanduíches voltem trazidos por essas figuras carismáticas. Mas renovamos um pouco o formato, temos uma execução mais rica em elementos e referências, dos programas de gastronomia que invadiram a programação nesses últimos quatro anos entre uma Copa e outra. O resultado é uma campanha mais colorida, mais rica e mais atual”, comenta o criativo.

Digital

A estratégia digital da campanha, criada pela DM9DDB, conta com mídia display e posts patrocinados nas redes sociais da marca: Instagram, Stories, Facebook e Twitter. Um dos destaques foi a ação realizada no Twitter que instigou os seguidores a pedir pela “naturalização” do McItália e sua inclusão no cardápio.

Para o Facebook, foram desenvolvidos posts de cada Sanduíche Campeão no idioma oficial de seus países para incentivar o público a descobrir os ingredientes usando o tradutor automático da rede. Além disso, a estratégia também inclui posts de Neymar Jr. e Anitta, garotos-propaganda do McDonald’s, e conteúdo de sustentação com fotos e vídeos que traduzam o visual dos lançamentos.

“Além do mundial, as pessoas também esperam os sanduíches que o McDonald’s lança de 4 em 4 anos para a Copa do Mundo. Esse ano eles são os Sanduíches Campeões, cada dia o sabor de um país que já ergueu a taça. E desse jeito, mesmo sem a “azzura” na competição, teremos o McItália nos restaurantes. Lembro que no momento da desclassificação da seleção italiana os fãs temiam a ausência do sanduíche, por isso criamos a ação que Naturaliza o McItália como “brasileiro”, no Twitter. Assim ele será servido no dia que seria do McBrasil e o nosso sanduíche brazuca fica de domingo a domingo no menu”, finaliza Paulo Coelho, copresidente e CCO da DM9DDB.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.