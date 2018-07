Comercial do KFC “profetiza” quedas de Neymar na Copa

São Paulo – Não é apenas o desenho Os Simpsons que profetiza coisas, da eleição de Donald Trump à final da Copa de 2014.

O KFC, aparentemente, também tem esse poder.

Na internet, muita gente ficou chocada com um comercial do KFC da África do Sul: ele mostra um jogador de futebol que cai em campo e rola de dor. Lembraram, claro, de algumas cenas do atacante Neymar nessa Copa do Mundo.

Na campanha, o jogador sai rolando e gritando de dor… e não para mais. Sai do estádio e só acaba a cena teatral em frente a um restaurante KFC.

A cena lembra uma montagem que tem feito sucesso nas redes sociais, onde Neymar sai rolando por aí.

A marca disse, contudo, que tudo não passa de coincidência e que fizeram o comercial sem pensar em um jogador específico.

Jornais estrangeiros, contudo, deram a notícia como se o KFC declaradamente tivesse feito a campanha para tirar sarro do atacante brasileiro, depois dos jogos da primeira fase.

Mas a campanha foi criada um dia depois da abertura da Copa. Portanto, o Brasil ainda não tinha entrado em campo.

Pode até ser. Mas que as cenas se parecem, parecem.

A criação foi da Ogilvy de Cidade do Cabo.

Assista: