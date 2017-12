Comercial de Natal da Renner tem fim inesperado

São Paulo – Entre as dezenas de campanhas de Natal que começam a pipocar nesta época do ano, um comercial da Renner conseguiu se destacar por seu fim inesperado (e emocionante).

No vídeo, divulgado pela marca de roupas em seu Facebook, a pequena Rita procura fazer amizade com sua nova vizinha, que parece evitar o contato com outras crianças.

Depois de tentativas aparentemente frustradas de se comunicar, a menina não desiste, mergulha em livros e elabora um plano para se conectar com a colega. Na noite de Natal, então, a “magia” acontece:

Como é possível ver no vídeo, Rita entendeu que sua nova amiga tinha uma deficiência auditiva e apressou-se em aprender um pouco de Libras, a língua brasileira de sinais, para poder conversar com ela.

Até o momento desta publicação, o vídeo contava com pouco mais de 20 mil visualizações.