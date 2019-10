Comercial da Domino´s celebra a Jomo, ou “alegria de perder algo”

São Paulo – Você já deve ter ouvido falar da síndrome de FOMO, ou talvez já tenha sofrido dela sem se dar conta, já que é um quadro psicológico comum no mundo conectado de hoje. A sigla é usada para “Fear of Missing Out” (medo de estar perdendo algo, em português).

Descrita pela primeira vez nos anos 2000, a síndrome normalmente aparece como um sintoma de vício em redes sociais. Com a tendência de ficarmos online 24 horas, 7 dias por semana, é difícil escapar da ansiedade de não estar vivendo experiências boas que outras pessoas estão tendo.

A verdade, porém, é que nem todas as “saídas” são como deveriam ser ou imaginamos, e no fundo, nós muitas vezes desejamos mesmo é ficar em casa relaxando com os amigos ou a família.

O lado positivo de não ter compromissos é a estrela da nova campanha da rede de pizzaria Domino´s, que estreia hoje no Reino Unido. O anúncio de TV incentiva as pessoas a declinarem convites para eventos e corajosamente dizer “não, obrigado, eu estou relaxando”.

Ao invés de sofrer de FOMO, a campanha convida os expectadores a abraçarem a “Joy of missing out” ou simplesmente “JOMO” (alegria de perder algo, em português).

Trabalhando com a agência criativa VCCP , a marca criou cenas que fornecem uma descrição cômica de momentos “incríveis” que se revelam uma grande furada, como aquela festa sem graça e aquele filme superestimado.

“Todo dia sentimos que deveríamos estar lá fora fazendo outra coisa, ocupados o tempo todo. A JOMO é o nosso antídoto para esse fenômeno e celebra o momento especial de simplesmente ficar em casa tranquilo”, comenta Emily Somers, diretora global da marca, ao site The Drum. Não à toa, a Domino´s se autointitula o “alimento oficial da JOMO”.

Confira a campanha abaixo: