Os 10 comerciais mais vistos do YouTube em 2017

São Paulo – O YouTube divulgou hoje (6) o 2017 YouTube Ads Leaderboard, o ranking das campanhas publicitária mais vistas na plataforma mundial.

O top 10 traz comerciais de marcas de peso como Apple, Samsung, Dior, Budweiser, Adidas e Kia.

O primeiro lugar não é americano. A campanha da Samsung é indiana e superou os 150 milhões de visualizações.

O ranking conta a audiência orgânica dos comerciais, tendo mais peso que as visualizações de inserções pagas. A retenção da audiência também é levada em conta.

Confira:

1. Samsung

Campanha: We’ll take care of you, wherever you are. #SamsungService

Audiência: 150,3 milhões

2. Clash Royale

Campanha: Clash Royale: The Last Second (Official Commercial)

Audiência: 110,7 milhões

3. Dude Perfect/Oreo

Campanha: Ping Pong Trick Shots 3

Audiência: 90,6 milhões

4. Dior

Campanha: Miss Dior – The new Eau de Parfum

Audiência: 43 milhões

5. Budweiser

Campanha: Budweiser 2017 Super Bowl Commercial | “Born The Hard Way”

Audiência: 28,5 milhões

6. Kia

Campanha: 2017 Kia Niro | “Hero’s Journey” Starring Melissa McCarthy

Audiência: 25,9 milhões

7. Adidas

Campanha: adidas Originals | ORIGINAL is never finished

Audiência: 25,4 milhões

8. Apple

Campanha: iPhone 7 — The Rock x Siri Dominate the Day — Apple

Audiência: 25,3 milhões

9. Levi’s

Campanha: Levi’s “Circles” Commercial l Full

Audiência: 22,3 milhões

10. Mr. Clean

Campanha: Mr. Clean | 2017 Super Bowl Ad | Cleaner of Your Dreams

Audiência: 17.6 milhões