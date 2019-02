Comerciais dos 15 maiores anunciantes do Brasil

1/16 (Reprodução)

Já a varejista Casas Bahia, reduziu em 5% o volume investido.

São Paulo - Após 11 anos, apassou ase se tornou a maior anunciante do país, segundo dados do Ibope Media. Dona de marcas como Dove, Hellman’s e Omo, a empresa investiu R$ 2,24 bilhões emneste ano, um aumento de 53% em relação a 2012.No primeiro semestre, um total de R$ 52 bilhões foi investido em publicidade no país, um crescimento de 19% ante o mesmo período de 2012. A TV continua liderando, com 53% do bolo publicitário. Um dos mais recentesda Unilever, “Retratos da Real Beleza”, é o vídeo publicitário mais assistido da história do YouTube e venceu o prêmio principal do Festival de Cannes 2013 , o Grand Prix. O comercial da Dove é assinado pela Ogilvy Brasil, a segunda agência que mais movimentou os investimentos neste ano - o primeiro lugar ficou com a Y&R. Confira este e outros vídeos dos 15 principais investidores em publicidade do ano.