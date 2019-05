Com tigre, bailarinas e astronauta, comercial da Kia bate recorde na Índia

São Paulo – Prestes a estrear no mercado emergente da Índia, a montadora sul-coreana Kia Motors está criando “momentum” para lançar seu primeiro automóvel naquele país. Há dois meses, a marca lançou um comercial para destacar o design dos seus modelos. E foi um estrondo.

O comercial produzido pela agência Innocean Worldwide India registra mais de 300 milhões de visualizações até agora (230 milhões apenas no YouTube, um recorde), além de ser um sucesso em downloads da trilha sonora (55.000 e contando), relata o site Adweek.

O anúncio foi capaz de atingir mais de 1/3 dos internautas indianos, que beira os 462 milhões de acordo com relatórios do setor. Pudera: bailarinas, jogadores de futebol e até um tigre contracenam no comercial, criando um universo lúdico e irreverente.

“O que acontece quando inspirações mágicas se unem? Você tem um design ‘estonteante'”, diz a propaganda que retrata um sedã da marca. Um outro comercial da Kia lançado no país com a mesma “vibe” destaca a icônica SUV Sportage.

Porém, o primeiro modelo a ser lançado no país não será nem um nem outro, mas um SUV de porte compacto, o SP2i. A empresa revelou os primeiros esboços oficiais do carro nesta semana. As vendas do modelo na Índia começarão em julho. Ele chega para disputar as estradas com os concorrentes Nissan Kicks e Hyundai Creta.