Com shake arco-íris e atrações gringas, BK vem com tudo na Parada LGBT

São Paulo – Quando se pensa em marketing de causa, impossível não associar o Burger King à questão da diversidade. Nos últimos anos, a rede de fast-food tem usado a força de sua marca para promover o respeito à comunidade LGBTQ+, sigla de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queers.

Pioneira em incluir uma Drag Queen em campanha de TV aberta, nos idos de 2017, a empresa começou 2019 retratando pela primeira vez o poliamor em um comercial. Algumas semanas depois, o BK daria indiretas para o presidente Jair Bolsonaro por ele ter ordenado a suspensão do comercial do Banco do Brasil que promovia a diversidade.

Após essa caminhada, a marca chega ao meio do ano como principal patrocinadora da Parada LGBTQ+, que ocorre neste domingo (23) em São Paulo e é considerada a maior do mundo. A rede, em parceria com a MaxMilhas, traz a cantora Mel C, integrante do famoso grupo de pop britânico Spice Girls, e o grupo Sink The Pink para o seu trio na Paulista, além de outras celebridades.

Para celebrar a diversidade, a rede também inovou no menu, com o lançamento do “Shake Arco-Íris”. A sobremesa tem como diferencial o algodão doce, além de sorvete de baunilha, calda roxa e granulados coloridos. A novidade estará disponível nos restaurantes de todo o Brasil até o dia 25 de junho. Detalhe: 100% do lucro da venda do produto será revertido para a Casa 1, ONG do centro de São Paulo que presta assistência para a comunidade LGBT.

“O Burger King está atento ao seu papel na promoção de suas responsabilidades sociais. Recebemos em nossos restaurantes aproximadamente 150 milhões de pessoas todos os anos. Isso nos possibilita ser uma antena da sociedade, antecipar tendências e fazer parte dessa mudança”, diz ao site EXAME o diretor de marketing e vendas do Burger King Brasil, Ariel Grunkraut.

Mais do que campanhas que reforçam o tom do posicionamento da marca para o público externo, diversidade no trabalho é tema estratégico para o negócio. Dentro da área de Diversidade, o Burger King trabalha iniciativas em diversas bandeiras, como raça e etnia, religião, idade, LGBTQIA+ e inclusão e capacitação de deficientes (PCD).

“Entendemos que o ponto de partida de diversidade de qualquer empresa é a área de seleção e, por isso, estamos com um trabalho forte em articular com a companhia novas modelos de seleção de candidatos, com o objetivo de aumentar a representatividade dessas populações, principalmente em nosso escritório corporativo”, explica o executivo.

A empresa esteve presente na Feira Cultural LGBT+, na última quinta-feira, para receber currículos do público que tem interesse em trabalhar no BK. Além disso, também está investindo em campanhas internas sobre o tema com exposições sobre empoderamento feminino, aulas de libra e concursos internos, como o Concurso Cultural da Parada LGBT+.

“Os colaboradores responderam à pergunta ‘Porque eu mereço estar na Parada LGBT+ de São Paulo’ e as histórias que mais se destacaram estarão presentes conosco em nosso trio no próximo domingo (23)”, diz Grunkraut. O Burger King também patrocinou a Parada no ano passado, mas em 2019, a empresa resolveu vir toda “montada”.